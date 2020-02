Martin Šípek: ocenění jsem převzal z rukou britské princezny Anny

Od patnácti let jsem se profiloval do sociální sféry, k čemuž mě inspirovala i moje maminka, která se věnuje speciální pedagogice v poděbradské škole. Pomáhal jsem v nymburském Centru pro všechny, kde jsem dělal asistenta na táborech pro hendikepované děti. Můj vztah ke kultuře mě v roce 2015 dovedl k práci v Městském kulturním centru Poděbrady, kde jsem měl na starost dramaturgii a chod divadla a městské akce včetně administrativy. Tam jsem se seznámil s majitelem poděbradské pobočky Muzea filmových legend a odešel do Kroměříže, kde jsme založili novou pobočku.