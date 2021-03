Martin Csóka: Pomáhám udržet fotbalovou kulturu v obci

Martin Csóka: Pomáhám udržet fotbalovou kulturu v obci

Narodil jsem se 28. května 1971 v Nymburce. Do školy jsem chodil v Krchlebích až do 4. třídy, do 8. třídy jsem pak navštěvoval Základní školu Komenského v Nymburce. Jsem členem fotbalového výboru a pomáhám udržovat fotbalovou kulturu v obci. Také jsem správcem celého sportovního areálu.

Dneska udržet fotbal v obci je skoro malý zázrak, ale zatím se nám to naštěstí daří. Máme tady žáky a pochopitelně A tým dospělých. Hrajeme 3.B třídu. Momentálně se soutěže nedohrály, ale jsme stále ve střehu, připravujeme se, v rámci možností trénujeme a jsme připraveni, až se soutěž obnoví, nastoupit. Chtěli jsme v této sezóně i postoupit, bohužel koronavirus udělal přes všechno velkou čáru.

Loni jsme měli připravené i slavnosti k výročí klubu, což taky neklaplo. Jsou posunuté na letošní červen. Máme připravenou návštěvu z fotbalové Slavie i Sparty, měly by se hrát i sranda zápasy se starou gardou. Sportovní klub už u nás existuje 90 let.

Kdysi dávno, asi tak před dvaceti lety, jsem tu míval country kapelu, která se jmenovala Tendr. Pak jsem poměrně dlouho tady v obci nebydlel a po návratu tady zbyli asi dva muzikanti. Tak jsme založili takovou sranda kapelu. Když se dá, tak si ještě v létě zahrajeme. Kapela název nemá, ale mohlo by se to jmenovat Tři veteráni (smích).

Pracuju ve škodovce jako operátor výroby. Dělám přímo na lakovně, stříkám s plastisolem, mačkám gumičky do dveří. Na dovolenou není moc čas, ale mám rád motorky, tak občas vyrazím na závody. Třeba do Hořic jezdím pravidelně, občas i na nějaký hudební festival typu Barvy léta v Poděbradech.

Motorku mám i svoji vlastní. Honda VTR, litrová. Když je čas, rád se na ni projedu. Ale ročně je to tak 500 až 1 000 kilometrů. Mám ji asi třináct let. Na výlety jezdíme i s manželkou. Podívat jsme se byli třeba i v Regensburgu.

