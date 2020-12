Martin Blažek: Aktuálně skládám hudbu k seriálu Michal chrání přírodu

Naší kapele Artmosféra nedávno vyšel singl Zákoutí a videoklip k této písni. Kdo zná kapelu Artmosféra, tak může slyšet lehký odklon od naší předchozí tvorby. Vliv na to má určitě více okolností, ale nejvíce mě při psaní ovlivnil náš baskytarista Milan Chlup. Vyprávěl mi několik osobních vzpomínek. Jak by rád vrátil čas a řekl svému dědovi, co už nestihl. Bylo to pro mě silné a zároveň inspirující. Ovlivnilo to charakter písně a celou aranž, která je komorní se smyčcovým kvartetem a postavená právě na baskytaře.

Zdroj: archiv Martina Blažka