Lenka Havlíčková: z klasiky jsem přešla na skáčkovou druhou dobu

Mou další rodinou je již přes deset let kapela Flat Fly. Spoluzakládajícím členem je můj manžel Filip (baskytara), který mě tenkrát pozval, abych jim jen pomohla s akordy do písničky. Já do té doby hrála klasiku na klavír a nechápala jsem, co to je, hrát na druhou dobu. Po první zkoušce jsem s nimi zůstala a jsem moc ráda. S manželem trávíme čas spolu a odpočineme si od rodičovských povinností. Koncertujeme dvakrát až třikrát do měsíce, vydali jsme alba Lázeňský Dýchánek a Pod Peřinou. Velký dík patří našim rodičům, bez jejichž pomoci s hlídáním by to nešlo. Přes léto jsme měli krásné koncerty v Mělníku nebo Nymburce a 12. září hrajeme v Bylanech u Kutné Hory.

Zdroj: Deník / Olga Vendlová