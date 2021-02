Lada Potůčková: Snažím se naplnit, co jsem předchozímu kronikáři slíbila

Kroniku jsem převzala po místním dlouholetém kronikáři panu Věříšovi. On si mě vlastně vybral. Sám se tomu skutečně věnoval dlouhá léta a našel toho a sepsal opravdu mraky. Já se v tom snažím pokračovat. Zapisuju události, co se dělo ve světě, co se stalo v Česku a pak i to, co se stalo tady v obci. Průběžně si dělám poznámky a pak do kroniky zanesu události za celý rok.

Lada Potůčková, kronikářka a knihovnice v Opočnici.Zdroj: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický