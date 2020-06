Kristýna Maděrová: Po sprintu mezi prací a dětmi si sednu za bicí

Když jsem pár let žila, studovala a pracovala v Praze, chodila jsem pro odreagování tancovat k mladé lektorce sexy (lady) dance. Ona následně začala s tancem u tyče – pole dance a my ji měly následovat. Po první hodině, kdy jsem měla modřiny snad i na hlavě, jsem řekla, že už nikdy. Ale když zmizely modřiny a vzpamatovalo se unavené tělo, zkusila jsem to znovu a šlo to líp. Ona to není jen podívaná pro chlapy, ale fyzicky náročný sport podobný gymnastice. Člověk zpevní celé tělo. Po smrti mého otce jsem se musela vrátit do Poděbrad a na pole dance jsem chodila do Nymburka k Martině Kučerové. Následně jsem vedla skupinku dospělých. Po dvou porodech a skřípnutém nervu při cvičení u tyče jsem tento náročný sport postupně opustila.

Zdroj: archiv Kristýny Maděrové