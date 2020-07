Kateřina Vaněčková: Chtěla jsem být novinářka, ale pak mě zlákalo divadlo

V Poděbradech mám svůj domov, rodinu a přátele, ale stále pendluji do Prahy, kde mám školu a zase jiné aktivity. Působím v DS Jiří (Poděbrady), Diverzanti (Brno), Spojivka (Praha). Z budoucna se na mě docela nehezky šklebí státnice a po nich velká černá díra, do které musí spadnout asi každý absolvent. Čili můj život zatím končí příštím lednem a co bude dál, to je velká otázka.

Zdroj: archiv Diverzanti