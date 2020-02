Jiřina Bartošová: Je lepší mít mezi cizinci přátele, než se jich bát

Už od školky jsem doma důsledně učila taťku a babičku vše, co jsme probrali ve škole, takže jsem si to zopakovala a pamatovala. Oni měli doma, chudáci, i žákovské knížky a sešity a dokonce jsem po nich chtěla tělocvik a babička poctivě dělala i domácí úkoly. Jen moje mamka, sama učitelka, se z toho vyvlékla. Z páté třídy jsem šla na nymburské osmileté gymnázium a tehdy jsem jako dobrovolník navštěvovala milovické Středisko náhradní rodinné péče pro děti do šesti let.