Jaroslav Vondruška: Hrát divadlo jsme na vojně létali vrtulníkem  

Ve čtvrté třídě základní školy jsme hráli pohádku Sůl nad zlato a já byl výběrčí daní. Pokud vím, měl jsem na scéně velký úspěch, jediný okamžik, kdy se diváci zasmáli. Možná to bylo tím, že místo, abych se bránil, když mě poutali, jsem dobrovolně strčil ruce do pout. Inu, věděl jsem, že mám být spoután a odveden, a tak jsem jim to usnadnil.

Jaroslav Vondruška.Zdroj: archiv J. Vondrušky