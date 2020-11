Jana Křížová: Jezdíme na zmrzlinu i do ciziny

Baví mě výlety na kole naší Polabskou nížinou, ráda jezdím k přátelům do blízké osady Řehačka. A už od mládí jezdím do Sadské, kde máme skvělou rockerskou partu. Na delší výlety jezdím vlakem. Letos o prázdninách jsme společně s mladším vnukem Matyášem navštívili pohádkové město Jičín, moravskou metropoli Brno, krásné Poděbrady, nesměl chybět ani Botanicus v Ostré a procházky naším zámeckým parkem. Když je hezky, jezdíme na koupaliště do Mělníka. Máme takovou tradici, že jezdíme na zmrzlinu nejen po České republice, ale i do ciziny. Před dvěma lety jsme byli v Drážďanech, loni jsme vlakem navštívili Vídeň.

Zdroj: archiv Jany Křížové