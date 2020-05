Herečka Michaela Doležalová: Když teď nehraji, tak peču, doučuji a pomáhám  

Nemám ambici spasit svět. Ale když můžu to málo udělat, pomoct druhým, udělám to hned. Zase mě to zpět dobije. To mám po mamince. Stejně jako umět si rozplánovat velký úkol. A tak jsem po dohodě s paní ředitelkou dětem do domova pořídila koloběžky. Aby se v těchto dnech mohli vyřádit aspoň na zahradě. I na ně přispěje akce Příjemné s užitečným, kterou jsem spustila v současném nouzovém stavu.