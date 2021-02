Hasič Vladimír Hošek: Jako děti jsme za vsí zapálily stoh

Z dětství si vybavuji řadu zážitků. Třeba to, jak jsme jako děti, které si pochopitelně chodily hrát do stohu se sirkami, ten stoh slámy za obcí zapálily. Já jsem se k tomu tehdy přiznal, ale ve skutečnosti v tom měli prsty hlavně jiní dva kluci. Ale to byl syn starosty a syn velitele hasičů. To by nevypadalo dobře.

Zdroj: Deník / Miroslav Jilemnický