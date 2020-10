Hana Šuková: po koncertu cítím euforii podobné té po porodu, než přijde únava

Během svých studií, a i po nich, jsem absolvovala spoustu konkurzů do různých orchestrů . Několik jsem jich také vyhrála, například do Orchestru mladých Evropské unie (EUYO), se kterým jsem se podívala po Evropě a do Japonska, Jižní Korey a do Číny, kde právě probíhaly letní Olympijské hry (Beijing 2008). Po rodičovské jsem začala učit lesní roh na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a rok poté jsem vyhrála konkurz do Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, čímž jsem získala stálou a pro mě vysněnou práci.

Zdroj: Deník / Olga Vendlová