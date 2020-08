Důležité je sledovat trendy, řekl sportovec a grafik Jaroslav Šrámek

Hokej a fotbal hrál od sedmi let. „Začínal jsem ve Světlé nad Sázavou,“ doplnil Jaroslav Šrámek. Po přechodu do Kutné Hory měl rok od sportu pauzu. Následně se zapojil. Začal hrát v Kutné Hoře hokej a na předměstí v Sedlci fotbal. „Dochodil jsem základní školu na Kamenné stezce. Po ní jsem šel na střední do Prahy. Už na grafiku. K té mě na základní škole přivedl kamarád. Hodně mě to zajímalo,“ usmíval se.

Zdroj: archiv Jaroslava Šrámka