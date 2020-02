Bára Severin navrhuje spodního prádlo z ekologických materiálů

Bylo to proto, že všechno prádlo, co jsem měla, najednou bylo nepohodlné. Kostice se mi zařezávaly do těla, bránily lymfatickému systému se správně čistit. Kalhotky zase měly švy na úplně špatných místech, kde by být neměly a podobně. Také jsem se začala díky mateřství zajímat o zdravější životní styl. Přestala jsem kupovat potraviny, kde se objevuje chemie, ale tím to neskončilo, protože tu samou chemii si natíráme na tělo nebo nosíme v oblečení. Vše, co přijde do styku s naší kůží se nám dostává do těla a naše játra a ledviny si s tím pak musí poradit. Je dobré si uvědomovat, co nosíme. Proto jsem si jako stěžejní materiál zvolila Bio bavlnu.