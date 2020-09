Bára Jánská: V nemocnici jsem prakticky vyrostla

Předchozí 1 z 6 Další Bára Jánská: V nemocnici jsem prakticky vyrostla „Narodila jsem se 21. října 1988 v Nymburce do velké rodiny, a i proto mám ráda kolem sebe hodně lidí. O sedm let později mi mamka pořídila první nejlepší kamarádku, ségru Elišku. Na základní škole jsem chodila do sportovní třídy, čemuž se, vzhledem ke svému nepohybovému nadání, dodnes divím. Měla jsem v podstatě jen jeden kroužek, a to skauta,“ to o sobě prozradila mluvčí nymburské nemocnice. Zdroj: archiv B. Jánské Středisko Cefeus je taková další rodina, která mě učila a pořád učí, jak se v životě chovat nejen k ostatním a přírodě kolem, ale taky sám k sobě. Od první oddílovky je to už 25 let a myslím, že mě vychovali dobře. Pomoc ostatním jsem chtěla promítnout i do své práce, a proto jsem vystudovala psychologii v Plzni a magisterský titul mám z Resocializační pedagogiky na Univerzitě Pardubice. Následně jsem spojila oba obory v práci s lidmi s duševním onemocněním v hradecké neziskové organizaci. Zdroj: archiv B. Jánské Naše středisko bylo vždycky hodně akční a to mi hodně dalo. Například plánování akcí, vaření i pro sto lidí a hlavně cestování! To miluju! Jen tak nalehko s krosnou. Nevydržím na jednom místě, a když jsem v nějaké zemi, chci z ní vidět, co nejvíc to jde. Největším zážitkem pro mě byla asi Etiopie a naposledy to bylo Portugalsko. Zdroj: archiv B. Jánské Hodně jsem se nacestovala i po Čechách. Několikrát jsem se stěhovala. Naposledy to bylo před pár lety zpět do Nymburka. Vždy jsem tu chtěla žít. Je to sice menší město, ale žije tu spousta lidí, kteří jsou akční, a díky tomu se pořád něco děje. V životě mám štěstí na skvělé přátele a v Nymburce jich mám nejvíce. Zdroj: archiv B. Jánské Zpátky mne přivedla nabídka práce v nymburské nemocnici, kde jsem doposud. Náplň mé práce se postupně měnila až do současné pozice Manažerky kvality, PR a marketingu. Je to kreativní a hodně různorodá práce. V nemocnici to mám moc ráda. Mamka je přes třicet let sestřičkou, takže jsem tady prakticky vyrostla. Zdroj: archiv B. Jánské Co se týče mých zálib, tak nejsou nijak zvláštní. Miluju cestování, ale to už jsem říkala. V poslední době se zajímám o to, jak žít více eko a zero waste. Někdo by Vám možná řekl, že jsem s tím až otravná. Spoustu času trávím s rodinou a přáteli. Bez puštěné muziky si ráno ani nevyčistím zuby a bez hudebního festivalu není léto. Jo a mám ráda dobré jídlo, víno a rum. Zdroj: archiv B. Jánské

