Andrea Petříková: Pandemie mi dělá čáru přes rozpočet  

Zajímavé je, jak na současnou situaci reagují senioři, se kterými jsem stále v kontaktu. Neznám ani jediného, který by z toho vyloženě panikařil. Je to možná zvláštní takto to říkat. Ale oni třeba ve svých 86 nebo 87 letech jsou smíření s tím, že zemřou. A jestli to bude teď na koronavirus nebo za tři roky na něco jiného, nijak zvlášť neřeší.