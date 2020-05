Aleš Roll potkal slavného trenéra Mourinha

Dříve působil také jako fotbalový redaktor deníku Sport. Tato činnost ho hodně naplňovala. „Být sportovním redaktorem byl můj dětský sen. Šel jsem za tím a povedlo se. Byly to parádní roky a jsem opravdu šťastný, že jsem něco takového mohl zažít. Setkávat se s českými fotbalovými hvězdami typu Kollera, Rosického nebo světovými jako José Mourinho, bylo úžasné. Jeden z největších zážitků byl měsíc strávený v Kanadě na mistrovství světa fotbalistů do dvaceti let v roce 2007, kde jsme došli až do finále. Odchodu z deníku Sport jsem ale nikdy nelitoval, zažil jsem toho hodně a cítil jsem, že musím udělat změnu.“