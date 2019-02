Městec Králové – Zpěvačka Andrea Holá, kterou fanoušci z našeho regionu znají, je mezi elitní osmičkou finalistů usilujících o účast v prestižní mezinárodní soutěži Eurovize. Pro talentovanou dívku z Městce Králové lze hlasovat do 21. ledna pomocí aplikace stažené do mobilu.

Zpěvačka Andrea Holá v redakci Nymburského deníku. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Česká televize letos pozměnila pravidla a otevřela cestu široké skupině i amatérských zpěváků. „V podstatě vyzvala všechny, kteří si myslí, že mají doma písničku, co může jít do světa, aby jí poslali. Posílala se dema, útržky písniček bez textů, na formě nezáleželo. Z těchto příspěvků pak byla vybrána finálová osmička, do které jsem se dostala,“ říká zpěvačka, kterou fanoušci znají v současné době především z muzikálů.

Soutěžní píseň Andrey se jmenuje Give Me A Hint. Hlasovat lze pomocí aplikace, kterou si lze zdarma stáhnout do mobilu na adrese https://eurovision.tv/app.

Hlasování trvá do 21. ledna. Více nejen o soutěži Eurovize v rozhovoru se zpěvačkou v týdeníku 22. ledna.