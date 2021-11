Zdeněk Válek sehrál v druhé polovině minulého a na začátku tohoto století řadu nezapomenutelných rolí. Poprvé se divákům představil už v roce 1950. „Představení se odehrálo na nymburské jízdárně. V místech, kde je dnes zimní stadion. Tam jsme hráli Alibabu a čtyřicet loupežníků. Mně bylo sedmnáct let,“ řekl v rozhovoru, který poskytl Nymburskému deníku před 10 lety.

Zavzpomínal také na své oblíbené role. „Nejraději jsme hrál Casanovu ve stejnojmenné hře, to byly nakonec tři obnovené premiéry. Tam jsem byl hodinu dvacet v jednom kuse na jevišti. Pak roli Salieriho v Amadeovi a popeláře v Doolittlovi. Hodně jsem zpíval v muzikálech, například v Polské krvi,“ vzpomínal Zdeněk Válek.

Válek: Na začátku jsem se vsadil, že odehraju pět her

Vybavil si také spolupráci s herečkou Jiřinou Šejbalovou, která na nymburských prknech hostovala ve hře Babička hodně četla. „Když přijela, řekla, že takhle se to hrát nebude, bude se to hrát, jak jsem zvyklá já. Tak se to scénově předělávalo a šlo se spát dvakrát ve čtyři ráno. Když jsme šli na scénu, povídá mi: Válečku, máš trému? Nemám. A takhle se ptala asi třikrát. Já jsem zase řekl, že nemám a ona: Já dneska jo, vím úplný prd. Mě polilo horko. Ona se jen usmála a zeptala se: Máš trému? Milostivá paní, mám, odpověděl jsem. To je dobře, teprve teď seš herec. A víš proč? Každý, kdo jde na scénu, musí mít trému. Pak přijdeš na plac a tréma se ztratí. Víš proč? Protože si musíš uvědomit, že jsi v jiném světě. Jeviště je jinej svět. Babka byla vynikající. Vždycky po představení dala několik lahví šampusu,“ vyprávěla legenda nymburského divadla.

Zdeněk Válek se narodil v roce 1933 ve Pši u Kopidlna. Chvíli Válkovi bydleli v Hradci Králové, ale v roce 1938 se přestěhovali do Nymburka. Válek se vyučil elektromechanikem v ČKD Praha a vystudoval elektroprůmyslovku. Po vojně nastoupil jako hlavní energetik v Asbestosu Zvěřínek. Až do důchodu pracoval u Českých drah, později jako revizní technik lanových drah. Ochotníkem v divadelním souboru Hálek byl od roku 1969, kde také režíroval. Je držitelem zlatého Nymburského lva.