/FOTOGALERIE/ Spisovatel Michal Vrba přijel do kina Biásek v Městci Králové s autorským čtením ze své knihy Kolem Jakuba. Ta se skládá z pěti povídek, které se dějově váží k rybníku Jakub rozkládajícímu se nedaleko Městce.

Z autorského čtení spisovatele Michala Vrby, který četl ze své knihy Kolem Jakuba. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický

Jsou situovány do různých časových období od 17. století až do současnosti. Dramatické příběhy nadchly zaplněné předsálí kina, do nějž si našlo cestu zhruba 60 místních.