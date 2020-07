Nakonec se vydařilo i počasí a akce se přes obavy některých místních obešla bez problémů. „Akce se obešla bez stížností, pouze jeden účastník byl ošetřen. Za minutu tři hudba skončila, jsme mile překvapeni,“ řekl strážník městské policie Milan Mjartan.

Návštěvníky roztančily špičkové české ska kapely v čele s Prague Conspiracy, Fast Food Orchestra a Basta Fidel. Spokojený tak mohl být pořadatel Lukáš Klokočník, který už před začátkem festivalu vyhlásil, že by chtěl akci pořádat i v dalších letech. „Škoda, že je v Hradci Rock for People. Možná by přijelo ještě víc lidí. Tenhle festival by si to zasloužil,“ poznamenal jeden z návštěvníků hudební siesty.