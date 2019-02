Nymburk - Nevšední podívanou nabízí nově otevřená výstava malíře Přemysla Povondry a skláře Jiřího Haidla ve Vlastivědném muzeu v Nymburce. Oba se totiž svému umění věnují poněkud netradičním způsobem.

V nymburském muzeu začala výstava obrazů a replik historického skla | Foto: Deník/Milena Jínová

Malíř Povondra, známý jako ilustrátor omalovánek Města Nymburka, je zaměřen na naivní, barevností velmi bohaté a lehce erotické obrázky, které zahřejí srdce každého návštěvníka. Naopak nesmírně věrohodné repliky historického skla Jiřího Haidla přenesou diváka do doby před stovkami let vzdálené. Umělecký sklář pracuje na replikách třeba jen z nalezeného kousku určité sklenice. Tu pak musí několik měsíců rozkreslovat než vznikne její nová podoba. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin a potrvá do 23. listopadu.