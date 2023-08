/FOTOGALERIE/ Ve velkém sále nymburského Obecního domu byla otevřena výstava obrazů Jiřího Černého Pocty malířům. Autor v rámci několika desítek prací vyjadřuje svůj obdiv k dílu světových a českých tvůrců, řadu z nich považuje za své vzory.

Výstava Jiřího Černého v Obecním domě v Nymburce. | Foto: Deník/Milan Čejka

Při slavnostním zahájení promluvil historik umění Ivo Binder. „Výstava, kterou zahajujeme, je výsledkem prožitého vizuálního dobrodružství z poznávání dějin výtvarného umění. To se promítlo do rozsáhlého cyklu malířských poct, kterými Jiří Černý vzdává hold umělcům, kteří jej ovlivnili, kterých si váží, ale i těch, s nimiž souzní umělecky i lidsky,“ uvedl historik. Z dalších slov vyplynulo, že malíř je okouzlený mnoha možnostmi barev, nabízí jejich někdy nezvyklé kombinace a variace.

Jiří Černý vyjadřuje poklonu umělcům zvučných a známých jmen a jejich dílu, lze uvést Picassa, Kandinského nebo Matisse. Ale nezapomíná na mnohé české výtvarníky, kteří ho nějak ovlivnili, inspirovali a posunuli v jeho tvorbě. Autor zmiňuje na pozvánce pilíře českého malířství, například Boštíka, Mirvalda, Medka nebo Šímu, pozornost ale věnuje i současným tvůrcům. V tvorbě Jiřího Černého jde v podstatě o porozumění a výtvarné souznění s mnoha vzory. Nicméně na výstavě se vyskytují i obrazy odlišných výtvarných názorů, výsledkem je pestrá kolekce obrazů, která je plná radosti, krásy, tedy optimistického vidění našeho světa.

Zdroj: Deník/Milan ČejkaVernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 14. srpna za značného zájmu přátel výtvarného umění. Zahájení obohatila hudební produkce nymburské skupiny Swingtones se zpěvačkou Petrou Benešovou a vystoupení pražské taneční formace Swing Busters. Expozice bude otevřena do neděle 3. září vždy od 10 do 12 a od 15 do 18 hodin. V sobotu 2. září se od 10 do 18 hodin bude návštěvníkům věnovat autor osobně.