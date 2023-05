/FOTO, VIDEO/ V pátek 19. května byla zahájena výstava pod širým nebem v nymburském Parku Pod Hradbami. Její název je výmluvný, Rozmarné cesty Jiřího Menzela.

Na setkání s Woody Allenem zavzpomínala manželka Olga Menzelová. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Na řadě panelů lze najít zajímavé snímky, které vypovídají o povaze i smyslu pro humor slavného českého režiséra a herce Jiřího Menzela. Zájemci tak mohou vidět i veselé snímky z natáčení komedií Na samotě u lesa, Vesničko má středisková nebo Rozmarné léto. Na každém panelu je také zajímavý režisérův citát. Komentovanou prohlídkou provedla přítomné blízká režisérova spolupracovnice Míla Řádová. Bavila i řadou historek, které se vázaly k jednotlivým filmům. Vzpomněla i na Menzelovu radost spojenou s natáčením Postřižin.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Film se sice váže k Hrabalovu mládí v nymburském pivovaru, ale natáčel se v opuštěném pivovaru v Dalešicích. „On si vážil všech cen, které v životě dostal. Ale sám říkal, že největší radost měl z toho, když natáčením Postřižin pomohl k obnovení dalešického pivovaru, který po filmování koupila parta mladých nadšenců, pivovar zprovoznila a pořádala v něm řadu kulturních akcí, na něž Menzel rád jezdil. To byla pro něj nejkrásnější odměna, že pomohl k obnově toho místa,“ vzpomínala Míla Řádová.

Zdroj: Youtube

Několik vzpomínek přidala i jeho manželka Olga. Ta také ocenila výběr místa pro samotnou výstavu. „To je naprosto ideální a skvělé místo. Mám radost, sem do toho parku opravdu patří,“ neskrývala nadšení vdova po režisérovi. Na vernisáž dorazila také herečka Jitka Zelenohorská, hvězda 60. a 70. let, která hrála nejen v Menzelových filmech. Všichni si ji však spojují především s rolí v oscarovém filmu Ostře sledované vlaky a slavnou razítkovací scénou. Výstava o sedmnácti panelech bude pod hradbami k vidění do 13. června.