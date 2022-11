Obrazem: Na loučeňský zámek lákají evropské příběhy vánočních stromečků

Potom už dostala slovo protagonistka podvečera. Nejprve připomněla, že se ve své tvorbě vedle olejomaleb hlavně zabývá litografickou technikou. Během minulých let se často potkávala s celou řadou předních malířů a grafiků, například s Vladimírem Suchánkem, Adolfem Bornem nebo Oldřichem Kulhánkem. Od některých přicházely cenné rady pro její tvorbu. „Mnoho mých obrázků patří někam do časů dávno zašlých a minulých. Patrně by v takové době většina z nás už žít neuměla, ale přesto se mi zdá, že tenkrát utíkal čas nějak pomaleji. Z dětství trochu pamatuji hřejivou atmosféru starých malých krámků, hospůdek, malebných uliček a různých pražských zákoutí. Mám radost, že se o své vzpomínky mohou výtvarnou formou podělit s ostatními lidmi. Potřebnou energii pro svoje další malování čerpám kupříkladu ve zdejších skvělých lázních. Mám ráda polabskou krajinu, panuje tady příjemná nálada, nacházím tady klid a inspiraci,“ uvedla autorka.

Malířka poetických obrázků ilustrovala i několik knížek a velké oblibě se těší její kalendáře, které pravidelně vydává už několik roků. Ostatně pro zájemce byl při vernisáži připraven kalendář s letopočtem 2023.

Výstava bude otevřena do ledna příštího roku a organizátoři ještě chystají komentovanou prohlídku, samozřejmě za účasti autorky.