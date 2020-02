Z pera nymburského spisovatele Jana Řehounka přišla na svět nová knížka Světlezelené chvilky s Hrabalem. Útlý svazek obsahuje osmnáct příběhů, které souvisejí se slavným spisovatelem. Mnohé z nich autor se zmíněným pábitelem přímo zažil.

Přebal nové knihy od Jana Řehounka. | Foto: Milan Čejka

„Považuji za velké štěstí, že jsem měl tu osudovou příležitost se s Bohumilem Hrabalem seznámit, a to ještě v době, kdy pracoval jako kulisák v divadle. On byl obyčejný člověk a já tehdy malý kluk. A tak to mezi námi zůstalo, i když jsem vyrostl a dospěl. Naše rozhovory probíhaly úplně stejně, jako když jsme se viděli poprvé,“ uvádí ve svém vyznání Jan Řehounek.