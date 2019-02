Vlasta Horváth: Na dovolenou nebyl čas, teď si to vynahradím

Benešov /FOTOGALERIE/ - Vlasta Horváth je zpěvák tělem i duší. Znatelné to je především na jeho volnu. Dovolenou, jak sám říká, neměl již hodně dlouho. Letos to ale plánuje změnit. Rok 2017 je pro zpěváka významný nejenom díky zajímavým projektům, na kterých pracuje, ale také proto, že letos slaví významné životní jubileum. Už 18. října mu bude 40 let.

Je doba dovolených, ale vy jste stále vidět někde na pódiu. Máte vůbec čas na dovolenou? Je pravda, že dovolená u mě dlouho nebyla na programu, ale letos o tom vážně uvažujeme. Naše děti si to moc přejí a já s manželkou si také potřebujeme trochu orazit. Uvažujeme o tom, že bychom se vypravili k moři. Jak obecně prožíváte léto? Víceméně pracovně. Neustále se svou kapelou koncertuji a do toho pracuji na novém CD. Mezi tím vším se hlavně snažím co nejvíce věnovat svým dětem, protože ony jsou pro mne vším a na prvním místě. Jak s dětmi trávíte prázdniny? Prozatím vyplňujeme jejich prázdninový čas různými výlety, někdy například vyrazíme na kolo, jindy navštívíme zoologickou zahradu. Nákladní auta ničí rotundu, silnici chtějí zúžit Přečíst článek › Vaše prázdniny v dětství vypadaly podobně? Víceméně jsem je trávil vždy doma a s kamarády jsme chodili do kina nebo jsme hráli fotbal na hřišti a chodili se koupat k vodě. Necítím se tím nijak ochuzen, ba naopak. Rád na tyto časy vzpomínám. Užívali jsme si, že jsme na chvíli neměli povinnosti a mohli se jen bavit. Kde jste prožil dětství? Většinu svého dětství jsem prožil Čerčanech u Benešova, kde ještě stále žijí moji rodiče. Předtím jsme bydleli v Senohrabech u Prahy, odkud jsme se přestěhovali, když mi bylo asi šest let. Jezdil jste s rodiči na dovolenou do ciziny? Kdepak, poprvé jsem se podíval k moři až ve svých 19 letech se svojí manželkou a tehdy to byla tuším Itálie, ale už si nepamatuji přesné místo. Musím podotknout, že jsem si nikdy na dovolené u moře nepotrpěl, takže žádné velké stopy to ve mně nezanechalo. Dnes je to o něčem jiném, protože se vždy těším, jak budou reagovat naše děti. A jsem nesmírně šťastný, když vidím v jejich očích radost a údiv. Jakou máte oblíbenou zemi k vycestování? Já osobně mám nejraději, když vyrazíme třeba na celý den někam tady u nás v Česku. A je docela jedno kam, jde jen o to, aby byla pohoda. To je pro mě ten správný relax. A máte v České republice nějaké nejoblíbenější místo? Nemám speciálně vyhraněné místo. V České republice je hodně krásných míst, spoustu jsem jich ještě neviděl a neprocestoval. Bylo něco, co se vám někdy na dovolené nelíbilo? Obecně si těžko zvykám, takže vždy trnu, jak hodně bude ubytování vzdálené vizuálu na fotkách. Před lety jsme s manželkou odletěli na romantickou dovolenou na Sardinii. Tam jsem s tím trochu zápasil, ale jakmile jsem překonal první překážky, tak už to bylo ok. Zjistili jsme pro vás: kde a za kolik zaparkujete na Benešovsku Přečíst článek › Jak tedy vypadá podle vás ideální dovolená? Může to být kdekoliv, ale hlavně musím mít okolo sebe ty správné lidi. Jak se dokážete nejlépe odreagovat? Rád si zaběhám v lese či zajdu do fitka, a protože jsem docela kavárenský typ, tak si rád zajdu na kafe popovídat s přáteli. K létu patří i grilování. Na něj se u vás doma také dostane? Ano, moc rádi grilujeme, prakticky po celé léto. Manželka vždy naloží nějaké dobré masíčko, takže to nechávám na ní. Já zase obstarávám, aby oheň správně hořel. Teď trochu o vaší prací. Mohou vás fanoušci potkat na nějakém letním festivalu? Celé léto hrajeme po vlastech českých. Speciálně bych rád všechny pozval do Klatov na můj akustický koncert s kapelou, který se koná v pátek 28. července od 18 hodin v renesančním dvorku u budovy městského úřadu. Co chystáte na druhou půlku roku? Po letních akcích dojedeme ještě září a říjen, v říjnu mě navíc čekají asi čtyři koncerty v rámci projektu České hvězdy zpívají Queen. Potom navážeme adventními a předvánočními koncerty. Jak vypadá příprava nového alba? Bude to v pořadí mé čtvrté album, a tak ve svém domácím studiu dost ponocuji. Co nevidět vypustíme do éteru první singl, který již hrajeme na našich koncertech, a musím říci, že funguje skvěle. ROCK'N'RIDE láká na souboj bratrů Podmolů a hvězdy endura! Přečíst článek › Jste vytížený člověk. Působíte ale velice klidně. Dokáže vás něco i naštvat? Doslova nesnáším nadřazené, do sebe zahleděné, povrchní a sobecké lidi. To mě bohužel většinou nenechává klidným.

Autor: Lucie Sedláková