Lysá nad Labem - Prvním hudebním bonbónkem, který pro letošek připravili pro své publikem provozovatelé kina v Lysé, byl koncert Vladimíra Mišíka.

Toho při pátečním skvělém večírku doprovázeli dva muzikanti ze sdružení ČDG. „Je taková dávná tradice, že toto sdružení nesmí nikdy zkoušet," poznamenal Mišík. Při samotném vystoupení to však muzikantům ladilo, jak při starých peckách typu Variance na renesanční téma, Jednohubky nebo Špejchar blues, tak i při méně známých písních. Z nich opět byly některé zhudebněnými texty od Mišíkova oblíbeného básníka Josefa Kainara. Muzikant, který od 60. let minulého století prošel několika zásadními kapelami českého bigbítu, oslaví v březnu 70 let. V Nymburce, kde Mišík kdysi začínal, by se měl objevit se svou domovskou kapelou ETC 15. září při vystoupení na bývalém hřišti Polabanu. Organizátoři ještě musí datum potvrdit a zároveň věří, že Mišíkovi vydrží pevné zdraví. Jak známo, potýká se především s astmatem. Koncert v Lysé však ukázal, že rockový bard ještě neřekl své poslední slovo.