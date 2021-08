Muzikanty představil ředitel knihovny Jan Červinka. „Ujistili mě, že všichni čtou, v současné době jako vysokoškoláci spíše odborné knihy,“ řekl v úvodním slovu. Skupinu tvoří čtveřice Tomáš Pilař, Filip Zajan, Marios Elia a Ondřej Mikušek.

I přesto, že zazněla také funky píseň, vlastní jsou jim poprockové rytmické skladby. Vlastní tvorbu doplňují těmi nejznámějšími hity, takže zazněly například i Sound of Silence od dua Simon & Garfunkel, devádesátková hitovka Don't Look Back In Anger od Oasis nebo Chci zas v tobě spát od Lucie.

Další akcí konanou v knihovně bude setkání s herečkami Evelynou Steimarovou a Vendulou Burger-Budilovou v úterý 24. srpna.