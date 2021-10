Pavel Šticha je poděbradský rodák a do města se stále vrací. V roce 1968 se vystěhoval do Berlína. Jako fotoreportér spolupracoval s předními periodiky Berliner Morgenpost, Tagesspiegel, Quick, Bunte, Die Zeit, Paris Match. Navštívil téměř šedesát zemí světa, fotil i slavné osobnosti. Vydal na třicítku fotografických knih, bezpočet kalendářů a jeho práce jsou chloubou mnoha soukromých sbírek.

/FOTOGALERIE/ V předsálí nymburského kina Sokol se bude konat výstava zajímavých snímků renomovaného autora nazvaná Izrael objektivem Pavla Štichy. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 1. října od 14 hodin a expozice bude otevřena do čtvrtka 21 října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.