Vápensko /FOTOGALERIE/ - Radovat z nového dětského hřiště se může omladina ve Vápensku u Milovic.

Slavnostní otevření se konalo v sobotu 1. června na Den dětí. Spolu s dětmi přestřihla pásku starostka Kostomlat Romana Hradilová, která prozradila, že v horizontu pěti let by do Vápenska měly konečně dorazit kanalizace a vodovod. Stavební rozmach se ale v historicky chráněné obci neplánuje.