Vandráci bavili kino cestovatelskými historkami

/FOTOGALERIE/ Herci Pavel Liška, Jan Révai a hlavní kameraman Hynek Bernard procestovali na motorkách Střední Ameriku z Panamy do Mexika, aniž by věděli, co je čeká. Poutníci vyrazili na vlastní pěst, bez štábů, doprovodných vozidel, hotelů a mezinárodní kuchyně jen s tím, co jejich motorky uvezou. Říkají si vandráci, či vagamundos.