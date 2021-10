/VIDEO, FOTOGALERIE/ První říjnový den je tradičně slaven jako Mezinárodní den seniorů. Tento svátek si připomínají i některá města a obce v našem regionu. V Poděbradech radnice ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb připravily pro starší spoluobčany celé odpoledne na lázeňské kolonádě.

Jožka Šmukař potěšil seniory na poděbradské kolonádě. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Hlavním a vítaným hostem byl Jožka Šmukař, který provázel jak slovem, tak hudbou se svou kapelou. V rámci odpoledne byla také vyhodnocena soutěž o nejlepší bábovku. Pozoruhodný byl příběh té vítězné. „Původně jsem pekla úplně jinou bábovku a ještě ji chtěla vylepšit, až se to nepovedlo. Tuhle jsme začala péct až po půlnoci, vzala jsem recept, který jsme měla založený několik let a ještě nikdy jsem ji nepekla. Dala jsem do ní, co jsem doma našla,“ popisovala vítězka zrod té nejchutnější bábovky.