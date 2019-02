Nymburk – V chystaném velkofilmu Jan Žižka bude i nymburská stopa. Poslední klapku totiž točili filmaři minulý týden právě v našem městě.

„Štáb měl sídlo od středy do soboty u místního nádraží. Potřebné záběry natáčeli v místním bazénu,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Velkofilm Jan Žižka natáčí režisér Petr Jákl a mělo by se jednat o jednu z největších filmových událostí roku 2020, kdy by měl jít snímek do kin. Ve filmu se představí celá řada nejen tuzemských, ale i zahraničních hvězd. V titulní roli Jana Žižky diváci uvidí Bena Fostera. V dalších rolích se objeví i Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe.

Z plejády českých herců uveďme ta nejslavnější jména: Karel Roden, Ondřej Vetchý, Jan Budař či Marek Vašut.

Film se natáčel v řadě lokalit především ve středních a jižních Čechách, ale také třeba na Karlově mostě v Praze. Nyní film míří do střižny.