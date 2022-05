Už dopoledne mohli zájemci absolvovat cyklojízdu z Nymburka do Kerska. Jiní se zase vydali se spisovatelem Janem Řehounkem na pochod Kerskem po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. „Přišlo zhruba 120 zájemců všech věkových kategorií. Dokonce přijeli i přátelé z Polska,“ uvedl spisovatel. Došlo i k otevření Hrabalovy chaty v aleji č. 30. K vidění zde byl i spisovatelův osobní automobil Ford Escort 1.3.

Na pódiu Lesního ateliéru se po celé odpoledne střídali umělci a další zajímavé osobnosti nějak spojené s Bohumilem Hrabalem.

Ředitel nymburské Městské knihovny Jan Červinka připomněl, že je zapotřebí nejen vzpomínat, ale také hledět do budoucnosti a stále rozvíjet Hrabalův odkaz. Pavel Fojtík z Polabského muzea zase přiblížil situaci spojenou s Hrabalovou chatou, která by se měla během dvou let vrátit do dřívější podoby. Ostatně ocenění Zlatý Cassius 2022 za šíření dobrého jména Bohumila Hrabala obdržel Středočeský kraj, který zmíněnou nemovitost zakoupil. A tuto cenu zde převzala hejtmanka Petra Pecková.

Během programu se představila hudební skupina To jo Band, nymburský Divadelní spolek Hálek uvedl ukázky z představení Postřižiny doplněné písničkami od Jiřího Beneše a Jana Jelínka. Velký úspěch sklidil Jaroslav Šturma v roli strýce Pepina. Herec Jaromír Hanzlík zavzpomínal na natáčení známých filmů režírovaných Jiřím Menzlem. Mnohé zážitky nabídl i Petr Brukner a navíc představil knihu svých vzpomínek Jen tak jsem šel kolem. Sochař Aleš Hnízdil připomněl vznik náhrobku Hrabalovy rodiny na hřbitově v Hradištku.

Došlo i na vyhodnocení vědomostního testu od Městské knihovny Nymburk s hostem, hercem Pavlem Novým. Vše skvěle uváděl moderátor Vít Špinka

„Za příjemnou a zároveň úžasnou programovou tečku považujeme vystoupení skupiny Cigán Tour. Zpěvačka a herečka Bára Hrzánová se sice musela pro nemoc omluvit, ale skvělý zpěvák a akordeonista Mário Bihári dokázal diváky roztancovat. Potlesk nebral konce, takže následovalo několik přídavků. Už nyní začínáme přemýšlet nad programem pro příští ročník,“ s úsměvem dodal za organizátory Bronislav Kuba.