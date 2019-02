Poděbrady /FOTOGALERIE/ - Už po šesté se sešli kamarádi a známí, aby si vzpomněli na nepřehlédnutelnou personu Tomáše Kalendy, který v Poděbradech svého času vedl oblíbený Bar Pod Zámkem. Vybudoval z něj stánek pro alternativní kulturu.

Kapela Get Back Joe hrála s radostí pecky 60. a 70. let, v pivnici U Čiháků se tak pohupovalo do rytmu hned od začátku.

Organizátoři připravili vzpomínku i v papírové podobě, kdy do desek oskenovali různé články z novin týkajících se akcí v Baru Pod Zámkem či samotného Kalendy.

Večer pojmenovaný Vzpomínka na Kaliče se vloni přesunul z oblíbené hospůdky U Lupiče k Čihákům a našel tady fajn zázemí.