Poděbrady - V divadle Na Kovárně pokračovala abonentní sezóna.

Kumšt. To je nejen název komedie, která byla ve středu večer na programu poděbradského divadla Na Kovárně, ale také konstatování toho, co předvedla trojice hereckých profesorů k prasknutí nabitému hledišti. Souhra tří Janů – Třísky, Kačera a Hrušínského – byla opravdovým koncertem a mimořádným zážitkem. Tříska udivoval svou energií v roli trochu potrhlého floutka, Kačer se vžil do postavení rádobyintelektuála a Hrušínského pragmatik okouzloval svou bezprostředností. Konverzace těchto tří kamarádů za daného obsazení opravdu nevázla a bylo patrné, že herci při hře vrcholně baví nejen diváky, ale i sami sebe. Po právu se na konci mnoho minut děkovali při skandovaném potlesku.