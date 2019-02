Blyštivé bylo všechno, od jeviště po kostýmy. Převlečení muži si show evidentně užívali. Jeden z nich – v tomto případě již ona – se svěřila, že s takovou travestie show jezdí už přes dvacet let. „Celý týden makám v práci, pak se nalíčím a jedu do Nymburka. To jsou tři hodiny autem z Brna,“ přiznala jedna (jeden) z účinkujících tvrdý život potulných umělců.

Travestie skupina Scandalladies má prokřižovanou naši i Slovenskou republiku. Vystupovala v televizní soutěži Česko Slovensko má talent a také ve filmu režiséra Filipa Renče Zrozen bez porodu.