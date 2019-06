Hvězdou večera bude Dj a producent Zero T z Londýna, sekundovat mu budou domácí Kamcza & Eska a místní Dj´s z Deep Principle Poly – V, Fume a Mu:te.

Vloni pořadatelé tuto progresivní taneční událost situovali do starých pivovarských sklepů u Šafaříkova mlýna. Letos se bohužel s vedením radnice nedohodli. I tento nový industriální prostor strojírny však skýtá dobré zázemí pro typ takové akce.

Navíc dramaturgie je vždy vymazlená. Vloni to byl například DLR z Británie, letos Zero - T. Ten je v drum and bassu pojem. V Dublinu, odkud pochází, formoval na konci 90. let tamní scénu. Jako producent si rychle vydobil respekt a za bezmála 20 let spolupracoval s velikány jako Calibre, Alix Perez, Fierce či Noisia.

"Tímto bych chtěl strašně poděkovat Petru Sedlatému, který asi jako jediný ze sta lidí vyšel tomuto projektu vstříc, a umožnil nám dělat akci v jeho hale na Hrachovině. Na prostoru záležel osud naší akce a do poslední chvíle jsme nevěděli, zda ji letos uskutečníme. Věřím, že to tam budu stejně dobré jako minule a vše proběhne bez problémů," uvedl hlavní organizátor a duše celé akce Vojta Zikmunda.