Říčanské muzeum chystá v neděli mezi 15. a 17. hodinou tvořivé odpoledne pro celou rodinu. V rámci vánočních dílen se budou vyrábět ozdoby ze slámy a těsta, korálkové hvězdy, plstěný anděl a svíčky ze včelího vosku. Bude si navíc možné i přikoupit balíčky k domácímu tvoření: materiál i s návodem pro zhotovení hvězdiček z korálků i ze slámy, svíček ze včelího vosku i andělů z ovčí vlny nebo také ze slámy.

Faráři působící na youtube jako Pastoral Brothers vydali Boží knihu

V Příbrami na Svaté Hoře lze zavítat na výstavu betlémů v rohové Mníšecké kapli, a to až do počátku ledna. Tradičně ji připravuje Spolek Příbramských betlémářů. Otevřeno je denně mezi 10. a 16. hodinou; o svátcích nepřetržitě a v ostatních dnech s pauzou v době 12:00–14:00. Betlém v bazilice (v boční kapli sv. Ignáce) bude od Štědrého dne přístupný rovněž do počátku jedna, a to denně v době otevření baziliky. I Příbramsko láká v neděli k odpolednímu výletu: třeba s návštěvou zámku v Rožmitále pod Třemšínem, kde spolek Rožmitálský zámek pořádá od 14. hodiny předvánoční setkání s vánočními přáními, svařákem a malým občerstvením; nebude chybět ani vystoupení trubačů.

Na stále ještě předvánoční akci upozorňuje Dlouhá také k úterku. „Poslední z tvořivých setkání, která probíhala každé úterý a čtvrtek v adventní době na pobočce nymburské knihovny na sídlišti, se koná 21. prosince,“ připomněla. To však hovoří skutečně o sídlištní pobočce v budově polikliniky: v hlavní budově na Palackého třídě jsou děti zvány ještě od 20. do 23. prosince. Během adventu si mohly pod vedením pracovnic knihovny vytvářet originální dekorace – sněhové vločky, stromeček i sněhuláka – a tentokrát to budou „rybičky splněných přání“.