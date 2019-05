Unikátní projekt Amadeus Live, který během své premiéry před necelými třemi lety vyprodal dvakrát prestižní Royal Albert Hall v Londýně a o měsíc později dvakrát Kongresové centrum v Praze, bude mít českou festivalovou premiéru. Snímek uvede poděbradský festival v sobotu 31. srpna.

O tom, že půjde o mimořádný zážitek, je přesvědčena i dramaturgyně festivalu Karla Sluková. „Miloš Forman dokázal s Mozartovou pomocí zprostředkovat dnešnímu divákovi prožitek ze špičkové klasické hudby. A právě projekt Amadeus Live, který uvedeme v Poděbradech, dokáže prožitek posunout ještě dále,“ říká Karla Sluková a dodává, že na pódiu v nově rekonstruované koncertní hale s dřevěnou podlahou, elevací a vynikajícím zvukem bude během představení celkem 89 hudebníků – 52 členů Filharmonie Hradec Králové s dirigent Ernstem van Tielem a 36 sboristů Kühnova smíšeného sboru.

Film Amadeus vypráví příběh vídeňského dvorního skladatele Antonia Salieriho, kterého spaluje závist, když zjišťuje, že božské hudební dary, po kterých celý život toužil, byly uděleny bláznivému, vulgárnímu a nepoctivému mladému skladateli Mozartovi. Salieriho závist jej dohání až k tomu, že se intrikami snaží svého protivníka zbavit.

Miloš Forman měl také vztah k lázeňskému městu Poděbrady, kde se festival Soundtrack odehrává. Navštěvoval ve městě internátní školu, na níž se mimo jiné seznámil i s Václavem Havlem.

Poslední festivalový den, tedy v neděli 1. září, čeká návštěvníky světová rocková muzikálová senzace s největšími hity skupiny Queen v podání předních českých muzikálových a rockových zpěváků. Posluchači v Poděbradech budou první v Česku, kteří uslyší českou verzi We Will Rock You s legendárními hity jako Radio GA-GA, I Want to Break Free, We Will Rock You, Under Pressure, I Want It All, Who Wants To Live Forever, Another Bites The Dust, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody nebo Somebody To Love v českých verzích za doprovodu sedmičlenné profesionální kapely. We Will Rock You dosud vidělo ve 28 zemí více než 20 miliónů diváků.