Uprostřed parku je socha Džonyho Macháčka. Když lidé přiloží kartu, odečte se jim padesát korun na hudební vybavení skupiny The Tap Tap. A džůbox v podobě sochy zahraje píseň právě Džonyho, člena kapely.

Mezi festivalovými lidmi a dětmi chodí motýl Emanuel. Bublinář zavírá děti do bublin. na náměstí je pohyblivé křeslo. "Dáme ti do ruky krabici popcornu a ty musíš vydržet co nejdéle s tím popcornem v ruce," vyhlašuje moderátor akce. Pepys je jednička, nespadne mu přes minutu. Dostává vstupenky do kina.

Na dřevěné kolonádě je nainstalovaná výstava 100 let Asociace českých kameramanů. Mezi nimi na černobílých fotografiích nesmí chybět ani Ivan Šlapeta nebo Zdeněk Podskalský.

Plátno před hotelem Libenský zve na večerní představení Šakalích let do Koncertní haly u Jezera.