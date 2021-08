PODÍVEJTE SE: Martin Dejdar a Čechomor dostali poděbradskou kolonádu do varu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Přes sobotní odpolední deštík a trochu rozbahněnou plochu před hlavním festivalovým pódiem u lázeňské kolonády se na večerní koncertní představení spojené s filmovou projekcí přišly podívat stovky lidí. Bylo to skutečné vyvrcholení letošního šestého ročníku festivalu a po právu neslo název The Best of Soundtrack.

Martin Dejdar rozpumpoval poděbradské publikum. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

O hudební stránku se tradičně postarala Filharmonie Hradec Králové, kterou dirigoval čtyřiatřicetiletý japonský dirigent Chuhei Iwasaki. Ve výběru ze všech předchozích ročníků akce zazněla filmová hudba z Popelky, Amadea, Kolji a dalších filmů a pohádek. Doslova do varu dostal diváky Martin Dejdar, který téměř po třech desítkách letech ve speciálním kostýmu připomněl svoji roli Bejbyho v Šakalích letech. Na něj navázalo hudební duo Karel Holas a František Černý z kapely Čechomor připomínající filmový hit Rok ďábla. Pořadatelé akce včetně ředitele festivalu Michala Dvořáka věří, že příští sedmý ročník se už uskuteční bez omezení a do Poděbrad opět dorazí světové hvězdy.