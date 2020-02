Účastníci jedné z nejprestižnějších kulturních akcí v regionu se na konci srpna mohou těšit na koncert Mekyho Žbirky se speciální projekcí a hity z 60. let. Živě společně s projekcí bude uveden také muzikál Rebelové. Do Poděbrad dorazí hlavní představitelé Zuzana Norisová, Betka Stanková, Jan Révai a další.

Hlavním tahákem pak bude projekce bondovky Skyfall. Daniel Craig jako agent 007 na velkém plátně s živě provedenou hudbou v podání Filharmonie Hradec Králové a pod vedením nizozemského dirigenta Ernsta von Tiela. To se stane v sobotu 29. srpna.

Festival zahájí ve čtvrtek 27. srpna velkolepý koncert žijící legendy československé hudební scény Mira Žbirky, a to za doprovodu své kapely, symfonického orchestru a velkoformátové projekce. Koncertní program nazvaný Symphonic & Film přinese nejen řadu Žbirkových hitů, ale připomene také v netradiční formě některé milníky jeho pracovního i osobního života. „Jediný symfonický koncert v letošním roce odehrajeme právě na Soundtracku. Poprvé vystoupíme s Filharmonií Hradec Králové. Pro diváky máme hned několik překvapení v playlistu i ve vizuálním zpracování projekcí,“ řekl zpěvák a skladatel Miro Žbirka.

V pátek bude následovat muzikál Rebelové. Zavede diváky do léta roku 1968 a připomene nezapomenutelné písně 60. let spolu s příběhem plným lásky, barev a tance. Písničkový retrofilm režiséra Filipa Renče uvidí diváci v originálním scénickém zpracování a zazní hity jako Ššš, Pátá, Mně se líbí Bob a Oliver Twist.

James Bond

Zahraničním hitem festivalu bude velkoformátová projekce filmu Skyfall in Concert, druhý díl série James Bond Concert Series. „Soundtrack festival je vůbec první na světě, kdo toto exkluzivní představení koupil. Viděli jsme světovou premiéru v Londýně a je to pecka! Diváci se mají na co těšit,“ uvedl Michal Dvořák, ředitel festivalu.

Víkendová odpoledne v koncertní hale budou patřit milovníkům tance a pohádek. Sobotní taneční show Hvězdy StarDance aneb Když hrdinové tančí představí známé tváře oblíbeného televizního pořadu tanečníka Jana Ondera, Gabrielu Koukalovou, Danu Batulkovou, Kateřinu Baďurovou, Jiřího Dvořáka, Matěje Rumla a další.

Nedělní odpoledne bude k vidění Lotrando a Zubejda s písničkami osvědčeného dua Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Soundtrack také oživí centrum města doprovodným programem, který bude pro návštěvníky jako obvykle zdarma.

