Hlavní stage bude připravena na parkovišti pod poděbradským zámkem. Zahajovací koncert bude patřit hvězdám, které jsou s Poděbrady neodmyslitelně spojené. Zazní totiž hudba z filmů režisérky Alice Nellis. Honza Ponocný alias Circus Ponorka a The Deep Blue Sea Orchestra zahrají pásmo písní z filmů Andělé všedního dne, Perfect Days, Buko či Revival za doprovodu sestřihu z filmů.

„Alice Nellis a Honza Ponocný pocházejí z Poděbrad, proto je jim také věnovaný zahajovací koncert,“ uvedl ředitel festivalu Michal Dvořák. Největším lákadlem pak má být sobotní večerní projekce filmu Je třeba zabít Sekala, který před 25 lety získal deset Českých lvů. Jak je na Soundtracku tradicí, projekci doplní živá hudba v podání Filharmonie Hradec Králové. Působivou hudbu složil polský skladatel Michal Lorenc a podle vyjádření ředitele festivalu by měli dorazit i tvůrci filmu včetně polského herce Boguslawa Lindy.

Koncerty a výročí

Už během sobotního odpoledne budou připraveny další zajímavé akce. Nachystán je speciální koncert k 80. narozeninám Václava Neckáře s názvem Ostře sledovaný princ. Na něm by měl vystoupit i slavný zpěvák v doprovodu svého bratra. Legendou jsou také ostravští Buty brázdící letní festivaly už desítky let. Letos v sobotu odpoledne dorazí také do Poděbrad.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Z loňského Soundtracku.

Neděle pak z koncertních akcí přinese kromě už zmíněného zakončení s Ondřejem Havelkou a Melody Makers také vzpomínku na skladatele, jehož tvorbu znají děti i dospělí. Pětaosmdesáti let by se letos dožil Petr Skoumal. Jeho někdejší spoluhráči v čele s Jaroslavem Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovácsem zahrají výběr nejoblíbenějších „skoumalovek“ pro dospělé (Březen, Doteky, Odjezd…) i děti (Když jde malý bobr spát, Tygr jede do Paříže…). Repertoár koncertu tvoří skladby ze sólové tvorby Petra Skoumala i tvorby z divadelních představení.

Nová filmová scéna

Kromě koncertů v zámecké zahradě bude mít letošní Soundtrack ještě jednu novou scénu. Ve festivalový kinosál se promění kongresové centrum na lázeňské kolonádě. V něm se odehraje slavnostní zahájení festivalu ve čtvrtek večer, které obstará film Il Boemo s Vojtěchem Dykem v hlavní roli. V lázeňském parku pak budou připraveny tradiční scény včetně Kongres stage, a také populární tančírna v rámci kryté kolonády.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKCE SOUNDTRACKU 2023 /24. - 27. srpna/

Zdroj: Deník/Michal BílekČtvrtek 24. 8.: Slavnostní zahájení s projekcí filmu Il Boemo (kongresový sál na kolonádě).

Pátek 25.8.: Alice Nellis in film – pásmo písní z filmů režisérky Alice Nellis zahraje Honza Ponocný alias Circus Ponorka a The Deep Blue Sea Orchestra.

Sobota 26.8.: Koncert Buty, koncert Ostře sledovaný princ věnovaný Václavu Neckářovi, koncert s projekcí filmu Je třeba zabít Sekala a živou hudbou Filharmonie Hradec Králové.

Neděle 27.8.: Koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers.