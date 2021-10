Letos v červnu oslavila významné životní jubileum - sedmdesátiny. Nymburská rodačka se v mládí věnovala závodní rychlostní kanoistice. Ale osud ji nakonec zavedl na uměleckou dráhu. Sama své tvůrčí počiny bere jako větve stromu svého života. Tak si plody alespoň některých z nich pojďme ochutnat.

Všichni vás znají především jako umělce, ale vy jste byla i vrcholovou kanoistkou. Co vás k tomuto sportu přivedlo?

Bratr, který byl i mým trenérem. To mi bylo necelých čtrnáct. Váže se k tomu památná věta, kterou pronesl před mými kamarádkami: „Hele, co ty čtverečky sádla na stehnech?” Naštvalo mne to a druhý den jsem šla na loděnici. Dejte mi pádlo a kajak. Tím začala moje sportovní kariéra.

V tehdejším Československu jste patřila v kanoistice ke špičce. Máte několik nejcennějších medailí. Proč ta změna od sportu ke kumštu?

Sportovní kariéru ve dvaadvaceti ukončila nemoc, právě na vrcholu. Ale jezdím dodnes a sem tam si střihnu závod veteránek. Bylo to těžké období… Říká se, všechno špatné k něčemu dobré. V ten dlouhý čas, který byl zcela jiný i bolavý, jsem, abych nezblbla, začala víc číst a vzdělávat se. Básničky a říkanky jsem psala na základní škole pro zamilované kamarády. Napiš nám básničku, Evo. Občas jsem si něco poznamenávala, obrazy, myšlenky, nápady, které mi naskakovaly i při jízdě na vodě, po tréninku. Ale napsat opravdovou báseň, to je jiná, to až později, když jsem vydala první básně časopisecky, začala jsem myslet na tvorbu.

Velká část kultury milovných lidí vás zná z prken nymburského Hálkova divadla, kde jste v představeních nejen hrála, ale i režírovala. Můžete některá z nich čtenářům připomenout?

Z těch velkých představení budu jmenovat Rollandovu novelu Petra a Lucii, kterou jsem přepisovala do dramatického tvaru, divadlo se všemi atributy hudby, výtvarna, tance. Scénografie, choreografie, světla, režie, námět hudby, to byla lahůdka, užívala jsem si to a jasně i roli "války". To samé bylo v Manon Lescaut, a i v mých autorských projektech. Tahle práce mne moc bavila. Vymyslet a zrealizovat.

Jaké to je režírovat a zároveň v představení hrát hlavní nebo jednu z hlavních rolí, když nemůžete ovlivnit to, co se děje na jevišti nebo v zákulisí?

V krásné Venclíkově hře Hašler aneb co ty na to národe? jsem hrála komisařku. A když jste na place a třeba zjistíte, že nejdou světla, jak jste je nascénovala, jste na mrtvici (smích). Ale nemůžete s tím nic dělat, jen hrát tak, aby to divák nepoznal.

Tato Venclíkova hra měla českou premiéru před 14 lety právě v Hálkově divadle, sklidila u diváků úspěch, ostatně, jako většina vašich projektů, a byli jste s ní i na přehlídce Karlínské jeviště. Jak tam byla přijata?

S Hašlerem jsme z dvaceti pěti porotou vybraných představení byli ohodnoceni nejlépe. Porotci dokonce prohlásili, že za deset let fungování této nesoutěžní přehlídky to bylo nejlepší představení, jaké viděli. Ceny za herecký výkon, kterou jsem dostala, si moc vážím.

Jak jste se k režii “Hašlera” dostala?

Autor mi tuto hru svěřil. Tady ji máš a dělej co umíš, věřím ti. Další krok byl návrh tehdejší ředitelce Věře Svobodové. Co takhle hrát v Nymburce Hašlera? A bylo to. Hrál se. V té době jsem už byla na volné noze.

Spoustu herců jste si vychovala sama, měla vlastní soubor Divadlo AdiE.H., spolupracovala jste se členy nymburského Hálku a Divadla hudby. Mohla byste některé z nich zmínit?

Určitě bych ráda zmínila Petra Čecha, který mě přizval ke spolupráci na Petru a Lucii a na dalších projektech, nebo Lídu Žembery, se kterou mám společné recitály. Moc si vážím spolupráce s Lubomírem Müllerem, který komponuje hudbu na mé texty a sám je pak nazpívá. A nesmím zapomenout zmínit mého dlouholetého spolupracovníka a kamaráda Radka Svobodu, který mi už téměř 30 let dělá hudbu k autorským představením. Teď spolupracujeme virtuálně na mých zvláštně nadčasových pamětech Minulosti na ramínku, které bych ráda vydala knižně společně s recitací a hudbou na CD, ale nepovedlo se mi sehnat finance. Město mne nepodpořilo. Bohužel poezie není dnes vyhledávána, i když by tomu mělo být naopak.

Spousta lidí vás zná i z regionálního rádia Patriot, kde jste měla svůj pořad Na dřeň. Jak jste se stala moderátorkou?

Oslovil mě Pepa Podolák, byla to pro mne čest. Nikdy předtím jsem na rádiu nedělala. Pořad se vysílal dva roky. Kromě zajímavých hostů jsem posluchačům sdělovala myšlenky, snad i lehkou filozofii života, představovala i poezii slavných básníků. A hlavně jsem to chtěla dělat jinak. A to "jinak" mělo úspěch. Mrzí mne, že kvůli nedostatku financí "Dřeň" i rádio skončily.

A proč název Na dřeň?

Dřeň, doslova na opravdovost, šlo mi o víc než jen o plkání, o to, aby se hosté otevřeli, aby mě pustili do své duše, do bolesti, do radosti…

Další větví stromu vašeho života je práce lektorská. Na jakých projektech jste se jako lektor a nejen lektor v poslední době podílela?

Hm, je toho hodně, především vlastní, vystoupení a hostování po pražských klubech. Je fajn, že jsem si zahrála ve filmu Ruce pryč, ilustrovala jsem dvě knihy, ale za zmínku stojí akce ještě před covidem, kdy mne jako lektora divadla poezie a literárního žánru na týdenní seminář přizvala Budilova divadelní škola Vendulky Burger. Seminář byl určen pro aktéry se zájmem o metodu Jacquese Lecoqa, kterou jsem se v oblasti divadla poezie snažila posunout dál. To byl tvůrčí týden, u rybníka, pod stany, bez mobilu, v přírodě. Nádherní blázni. Krásní tvůrci.

V poslední době hodně fotíte, z fotek děláte obrazy a na sociálních sítích máte řadu obdivovatelů. Přispěla k této vaší další tvůrčí práci pandemie covidu-19?

Myslíte, že jsme víc izolovaní, víc sami? Ne. Bývám ráda s myšlenkami a tichem. Fotím od dětství, jako první foťák jsem dostala Pionýra, pak Flexaret, později Samsung. Dnes mám jen mobil. Intenzivněji fotím asi šest let. Myslím tím, že vycházím za fotkou, že ji vnímám všude kolem sebe. Hledám v digitální technice možnosti, jak fotky upravit, aby každá z nich měla myšlenku, byla jiná. Tvořím obrazy, koláže, abstrakt, který mi umožňuje vyjádřit pocity. A možná, že to dělám tak trochu proto, že mi chybí scénografie, jeviště, že tolik nehraju. Nevím, hlavní je, že mne fotografie baví.

Na konec našeho rozhovoru bych se vrátila k vašemu herectví. Tentokrát ne k divadelnímu, ale filmovému. Není to tak dlouho, co vás vaši příznivci mohli vidět na obrazovkách ve dvou pořadech na soukromých televizních stanicích. To bylo vaše první setkání s filmovou kamerou?

Prostě vyzkoušela jsem po letech sama sebe, jestli na to mám, tak jsem jela na castingy. A vyšlo to. Ne pro popularitu, pro sebe, je prima být před kamerou, je super hrát. Poprvé to bylo v roce 1989, kdy jsem dostala nabídku do filmu Můj přítel D’Artagnan. Pak přišla další, zahrát si v pohádce s nádherným scénářem. Ale moje maminka ochrnula a já jsem na jedenáct let nastoupila profesi lásky a péče, abych byla s někým, koho mám ráda. Byly to těžké roky, ale i šťastné. A nikdy neřeknu, že bych to udělala jinak.

Eva Hrubá, uměleckým jménem Ave Aburh, původním povoláním rehabilitační pracovnice, se narodila v roce 1951 v Nymburce. Svébytná básnířka, herečka, recitátorka, režisérka, produkční, lektorka, moderátorka, novinářka, scénografka, malířka, porotkyně a fotografka je absolventkou Ježkovy konzervatoře. Od roku 1980 byla řadu let vedoucí nymburského Klubu mladých, který za její éry byl nejlepším ve Středočeském kraji. Od té doby má svobodné povolání v oboru divadla, režie a literární výuky. Její tvorba je zaměřena na mezilidské vztahy, zaobírá se filozofií života a žití. Ve svém uměleckém životě se potkala s řadou velkých českých uměleckých osobností. Ráda vzpomíná na setkání s Květou Fialovou nebo s Karlem Gottem, Ludvíkem Daňkem a v současnosti na vzácné chvíle s Martinem Fuksou. Dodnes se věnuje kanoistice. Jednou z jejích ctností je pokora. Umělčino životní motto “Smekám se po slzách do smíchu” je ze sbírky Smekat se po slzách do smíchu aneb s touhou na podešvi.

Jana Křížová