Poděbrady /VIDEO/ - Poděbradská skupina Sendwitch přichází s novým videoklipem Nahoru dolu s přispěním Kuby Ryby z kapely Rybičky 48. Videoklip zachycuje neskutečnou atmosféru dvou největších koncertů turné Best fu(c)k off, které na podzim kapela absolvovala po boku Rybiček 48. V klipu je vidět energie a nadšení tisíců návštěvníků vyprodaných zastávek v Praze a v Brně.

Skupina Sendwitch slavila na turné po boku Rybiček 48 úspěch. | Foto: archiv skupiny

“Turné po boku kapely Rybičky 48 je to nejlepší, co nás doposud mohlo potkat. Je to obrovský zážitek od sednutí do dodávky, přes koncert, až po cestu zpět domů. Měli jsme a stále máme neskutečnou odezvu od fanoušků Rybiček, za což jsme nesmírně vděční. Ostatně tu atmosféru, kterou jsme měli možnost prožívat, můžete vidět v našem novém klipu,” dodávají frontman a zpěvák Daniel Černý a kytarista Martin Raien.

V regionu se Sendwitch objeví v sobotu 23. března od 20 hodin v loučeňském klubu Vrokáč. Jako speciální hosté vystoupí Vivian, Eliška Buociková a Razz.