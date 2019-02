Nový hudební festival písničkářů a populárních interpretů Slunovrat, vytahuje velké eso z rukávu. V rámci svého nultého ročníku nabídne návštěvníkům hudební vystoupení slovenské popové hvězdy Richarda Müllera. Festival Slunovrat startuje již příští měsíc o víkendu 23. – 24. června 2017 v nově zrekonstruovaném areálu rozlehlého vodáckého kempu Sázavský ostrov ve středočeské Sázavě u Benešova. Divákům představí kromě bohatého doprovodného programu pro celou rodinu také koncerty Xindla X, Anety Langerové, Ivana Mládka, Bratrů Ebenů a dalších písničkářů. Hudební žánr písničkářství se stále rozrůstá a popularizuje, proto pořadatelé nového hudebního festivalu oslovili nejoblíbenější české písničkáře a pozvali je k táborovému ohni do magického prostředí vodáckého kempu k řece Sázavě.

Jaký máte vztah k českému písničkářství? Máte nějakou oblíbenou píseň, kterou byste si rád zazpíval u táboráku?

Mám veľmi rád české pesničky. Mám rád Jarka Nohavicu a bratov Nedvědovcov. Nie som veľmi táborakový typ, tak by som si asi nezaspieval :-) Ale počúvám tuto muziku celkom pravideľne, či už na mojich nosičoch, alebo v rádiu, keď som v Čechách.

Na nultém ročníků festivalu Slunovrat zahraje jako hlavní účinkující. Jaké písně z Vašeho repertoáru zazní a na co se návštěvníci akce mohou těšit?

Je mi veľkým potešením a cťou, že ste si ma vybrali, na váš festival ako hlavného účinkujúceho. Čo sa týka repertoáru, hráme náš festivalový set, ktorý je zložený z mojich najväčších hitov. Fanušikovia sa môžu tešit na to isté čo ja, a to je, že si urobíme vzájomne dobrý koncert. Verím, že sa nám to podarí.

Byl jste někdy „na vodě" náš festival promujeme jako festival „ na vodě" Jaký máte vztah k vodáctví?

Rád by som vám na túto otázku odpovedal, ale nemám k vodáctvu žiaden ani pozitívny ani negatívny vzťah. Nejako ma to v živote obišlo.

