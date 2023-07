/FOTOGALERIE, VIDEO/ V poslední době se stalo zvykem, že na premiéry řady filmů přijíždí do nymburského kina Sokol i jejich tvůrci. V pátek 21. července přijela další významná osobnost. Tentokrát to však nebylo na premiéru. Režisér Petr Zelenka dorazil na besedu a následnou projekci filmu Knoflíkáři. Kultovní český film natočil v roce 1997.

Režisér Petr Zelenka dorazil na besedu a následnou projekci filmu Knoflíkáři. Tedy kultovní český film, který natočil v roce 1997. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Původně se beseda i projekce měly odehrát venku pod jasanem, ale předpovídaná, a také nakonec dorazivší bouřka zahnala diváky i slavného tvůrce do kinosálu. Při povídání s moderátorem Davidem Šitavancem režisér přiznal, že při natáčení filmu Knoflíkáři se sešly mimořádné okolnosti. Nikdy potom se už nic takového nepodařilo.

„Měli jsme na to 45 natáčecích dnů, tedy především nocí. Točilo se hodně v noci. Ten počet je velký luxus, dnes se točí celovečerák tak do 30 natáčecích dnů,“ řekl Zelenka. V současné době je těžiště jeho práce na divadle.

Na Šitavancovu otázku, co člověka nutí točit filmy, odpověděl takto: „Ať je to, co je to, tak v mém případě to slábne.“ Prozradil však, že v hlavě nosí myšlenku natočit další povídkový film, který by se týkal čtyř hudebníků ve čtyřech zemích a jejich příběhů.

Diváci se pod nymburskými hradbami vrátili do osmdesátých let na Balatonu

Poté ve zkratce načrtl příběh povídky o polské autistické klavíristce, která potřebuje mít piano uprostřed sálu. Jak to však zařídit, když sál je konstruován tak, že má středy dva? „Pokud ten film natočím, tak to nebude dřív než za pět let,“ má jasno tvůrce.

Pak už společně s několika desítkami diváků sledoval projekci Knoflíkářů. Film je složený ze šesti povídek. Získal sedm nominací na Českého lva, z nichž čtyři proměnil. Sám Zelenka získal Lvy za nejlepší scénář a režii. Ocenění za herecký výkon získal i Jiří Kodet a snímek vyhrál i nejdůležitějším kategorii Nejlepší film.